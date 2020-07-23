عمان 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 319 طنًا من التمور لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في المملكة الأردنية الهاشمية.وجرى توقيع وثائق الاستلام والتسليم في مستودعات برنامج الأغذية العالمي في منطقة الجويدة، بحضور نائب رئيس البعثة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ثامر الشبيب والمدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن سارة جيبسون ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بالأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم.وأوضح مدير فرع المركز في الأردن سعود الحزيم أن هذه الهدية من التمور ستشمل اللاجئين الأكثر احتياجًا في مناطق الأردن كافة، يستفيد منها حوالي 126 ألف أردني و 110 آلاف لاجئ سوري في الأردن بإجمالي أسر يبلغ 47 ألف أسرة وعلى ثلاث مراحلحتى آخر العام 2020م، مؤكدا أن هذه الشحنة من التمور هي امتداد لمبادرات الخير التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمحتاجين في جميع أنحاء العالم.وقدمت السيدة سارة جيبسون خالص شكرها للمملكة على جهودها الإنسانية والدور الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم برنامج الأغذية العالمي لتلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر ضعفاً في الأردن.وتأتي هذه المساعدات ضمن منحة التمور المقدمة سنويا من المملكة العربية السعودية لبرنامج الأغذية العالمي والتي تصل إلى 4,000 طن توزع على حوالي 14 بلدا حول العالم.//انتهى//15:36ت م0164