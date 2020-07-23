الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسوقع رئيس شركة صندوق الاستثمار بجامعة المجمعة الدكتور حمد بن إبراهيم العمران اتفاقية لإدارة وتشغيل فندق الجامعة، وذلك بتوجيه من معالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، بالعمل على استثمار موراد الجامعة الذاتية، وإنشاء فندق داخل الحرم الجامعي ليكون أحد المشاريع النوعية في المحافظة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.وأوضح مستشار الشركة عبدالرحمن الغيهب أن الفندق يقع على أرض بمساحة تزيد عن 17000 وبمسطحات مباني تزيد على 12000 متر مربع تحتوي على 155 غرفة وجناح فندقي متنوع ومجهز بشكل كامل وقاعات الاجتماعات وقاعة الاحتفالات التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع، ومن المقرر تجهيز القاعات بأحدث الوسائل التقنية التي تناسب مجتمعات الأعمال المحلية والدولية، بالإضافة إلى مطعم رئيس يتسع لـ 120 شخصاً ومنطقة مخصصة لجلسات القهوة القريبة من البهو الرئيسي كما يحتوي على مرافق رياضية ونادٍ صحي ومسبح .// انتهى //15:38ت م0168