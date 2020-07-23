الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر، عبر الاتصال المرئي، بمساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت السفير ناصر بن حجي المزين.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:38ت م0169