بيروت 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 1.10%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 601.85 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 96 ألفاً و234 سهما، بقيمة مليون و322 ألفاً و800 دولار أمريكي، نفّذت خلال 102 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و249 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و318 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //15:40ت م0171