جدة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم برنامج تسريع المسيرة المهنية لتوفير تدريب الخريجات السعوديات تلبية لمتطلبات سوق العمل في مجال الأمن السيبراني وتقييم المخاطر والحوكمة والامتثال لها.وأكدت الجامعة على دور هذا البرنامج التدريبي في تمكين المرأة ، وتزويد الخريجات المشاركات بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على الوظائف المناسبة.وأوضح المدير التنفيذي للموارد البشرية في "كاوست" سامر سمان أن فرص عمل المرأة في مجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط كانت محدودة في الماضي، منوهاً بدعم برنامج "كاوست" لتسريع المسيرة المهنية للمرأة في الأمن السيبراني ، إضافة لمبادرة الجامعة المختلفة في هذا المجال.// انتهى //16:38ت م0195