اجتماعي/ اللجنة النسائية بواعي تنفذ برنامج " الحوار مع الطفل"
الخميس 1441/12/2 هـ الموافق 2020/07/23 م واس
صبيا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس
نفذت اللجنة النسائية بجمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" بمحافظة صبيا مساء أمس ، برنامجاً تدريبياً تحت عنوان "الحوار مع الطفل"، وذلك ضمن مبادرة كن واعياً.
ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركات بمفهوم الحوار ومعوقاته ، ومراحل الحوار الفعال مع الطفل ، وكيفية بناء شخصية الطفل الحوارية، واستراتيجيات تشجيع مهارات التفكير لدى الأطفال.
// انتهى//
16:50ت م
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