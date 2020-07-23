صبيا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسنفذت اللجنة النسائية بجمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" بمحافظة صبيا مساء أمس ، برنامجاً تدريبياً تحت عنوان "الحوار مع الطفل"، وذلك ضمن مبادرة كن واعياً.ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركات بمفهوم الحوار ومعوقاته ، ومراحل الحوار الفعال مع الطفل ، وكيفية بناء شخصية الطفل الحوارية، واستراتيجيات تشجيع مهارات التفكير لدى الأطفال.// انتهى//16:50ت م0196