القاهرة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسحدد الاتحاد الدولي لكرة اليد الخامس من سبتمبر المقبل موعداً لقرعة بطولة كأس العالم 2021 التي ستقام في مصر.وذكر الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي اليوم أن القرعة ستقام في متحف الحضارات بالعاصمة المصرية القاهرة للبطولة التي ستشهد مشاركة 32 منتخباً لأول مرة في المدة من 13 إلى 31 يناير المقبل, وستُقسّم المنتخبات إلى 4 تصنيفات: ضم الأول: الدنمارك وإسبانيا وكرواتيا والنرويج وسلوفينيا وألمانيا والبرتغال والسويد، فيما ضم المستوى الثاني: مصر -البلد المضيف- والأرجنتين وتونس والجزائر وقطر والنمسا والمجر وبيلاروسيا، والثالث ضم: آيسلندا والبرازيل وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان والبحرين والتشيك وأوروجواي، فيما ضم المستوى الرابع: أنجولا وكاب فيردي والكونغو الديمقراطية والمغرب وبوولندا وروسيا ومنتخبا من أمريكا الجنوبية ومنتخبا من أمريكا الشمالية.// انتهى //16:53ت م0197