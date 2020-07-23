اقتصادي /#لتبقى: اختيار سعة المكيف المناسبة لحجم الغرفة يُسهم في توفير استهلاك الكهرباء
الخميس 1441/12/2 هـ الموافق 2020/07/23 م واس
الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس
أبرز المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.
وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في:
1- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.
2- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.
3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.
أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في:
1- تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ) كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.
2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.
3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.
4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.
// انتهى //
16:57ت م
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