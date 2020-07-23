الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأبرز المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في:1- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.2- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في:1- تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ) كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.// انتهى //16:57ت م0199