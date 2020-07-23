بغداد 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأعلن العراق استئناف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة فيه ابتداءً من اليوم الخميس.وأفادت سلطة الطيران المدني العراقية في بيان أن هذا القرار يأتي على خلفية قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، موضحة أن القرار استثنى مطاري أربيل والسليمانية، وذلك لعدم جاهزيتهما لتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية.وشددت على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية الصارمة, ومنها قواعد التباعد الاجتماعي في المطارات من أجل توفير السفر الآمن للمواطنين.// انتهى //17:00ت م0201