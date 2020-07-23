الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسعقدت اللجنة التنفيذية للنقل المدرسي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض اجتماعها الثاني برئاسة مديرة خدمات الطلاب البندري القريني، وبحضور مدير منطقة الرياض للنقل التعليمي في شركة (تطوير) رامي القصير ، ومتعهدي النقل التعليمي.وقالت القريني: إن الاجتماعات المكثفة تأتي استعدادا مبكرا للعام الدراسي 1441/ 1442 هـ، ومواكبة للظروف الطارئة، وتوزيعا للأعمال بين الأطراف المختلفة ذات العلاقة لتحقيق التكامل الإيجابي لخدمة ميدان النقل التعليمي.وأوضحت أن النقل التعليمي للعام المقبل سيخدم (92186) طالبا وطالبة، منهم (85216) طالبا وطالبة في النقل العام، و(6607) طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة "غير حركي"، و(363) من ذوي الإعاقة "حركي"، يشمل الرياض وست محافظات تابعة للمنطقة.وكانت مديرة خدمات الطلاب قد استعرضت في الاجتماع السابق جهود الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال العام الماضي، والتحديات التي واجهت النقل التعليمي، وسبل معالجتها قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل، وخطط النقل التعليمي للبنين والبنات.وأهابت القريني بمتعهدي النقل التعليمي الاستعداد وتنفيذ خطة النقل التعليمي، والاهتمام بالطلاب والطالبات في نقل التعليم العام وذوي الإعاقة "حركي وغير حركي"، مشددة على استشعار الأمانة تجاههم، وعدم التهاون في تسهيل كل ما من شأنه إراحتهم ووصولهم إلى مدارسهم ومنازلهم في بيئة تعليمية آمنة.// انتهى //17:03ت م0202