القاهرة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسیعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء دورة استثنائیة یوم الاثنین المقبل عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، یسبقها اجتماع تحضیري للجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية الأحد القادم، وذلك لمناقشة وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء .وأوضح الأمین العام المساعد رئیس قطاع الشؤون الاقتصادیة بجامعة الدول العربية السفیر الدكتور كمال حسن علي في تصريح له اليوم أن ھذا الاجتماع سيناقش تطورات وثائق حوكمة السوق العربیة المشتركة للكهرباء وموقف الاتفاقیتین: "الاتفاقیة العامة" و"اتفاقیة السوق"، متوقعا الموافقة على الاتفاقیة العامة لإنشاء السوق العربیة المشتركة للكهرباء، واتفاقیة السوق، من قبل الدّول العربیة الأعضاء في المجلس .وأضاف أن ھذا التطوّر یأتي استكمالاً لجهود المجلس المستمرة التي تُوجّت باعتماد مذكرة التفاھم التي دخلت حیّز النفاذ بعد توقیع 16 دولة عربیة علیها في 16 أبریل 2017، وبذلك تكون مسیرة إنشاء السوق العربیة المشتركة للكهرباء قد دخلت مرحلة تُبشّر بالكثیر من العوائد الاقتصادیة تتضمن تطویر قطاع الكهرباء وتعزیز إمكاناته، وتشكّل إنجازاً كبیراً في عمل المجلس .ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع معظم وزراء الكهرباء العرب، فضلاً عن الكثير من المنظمات والهیئات والاتحادات ومؤسسات العمل العربي المشترك .// انتهى //17:14ت م0206