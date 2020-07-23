الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، متمنياً له الشفاء العاجل.وقد طمأن سمو ولي العهد فخامة الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-، معرباً عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر نبيلة.كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //17:33ت م0208