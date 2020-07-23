الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - أيده الله - اليوم.وقالت: "إن الجميع يشكر الله تعالى أن تكللت العملية الجراحية بالنجاح، كما أن المشاعر التي تدفقت تجاه الملك المفدى والدعوات التي رفعت إلى الله تعالى من المواطنين كافة والمسلمين عامة تؤكد ما منّ الله تعالى علينا به في المملكة من الألفة والمحبة والتكاتف".وسألت الأمانة العامة الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ذخرًا لوطنهما وللمسلمين.// انتهى //18:30ت م0222