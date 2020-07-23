عام / سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له
الخميس 1441/12/2 هـ الموافق 2020/07/23 م واس
الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- .
وقال سموه " يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أحرّ التهاني بمناسبة نجاح عملية استئصال المرارة بالمنظار لمقامكم الكريم والتي تكللت بفضل الله بالنجاح , ودعواتنا جميعاً أن يمن الله عليكم بنعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين والله يحفظكم ويرعاكم ".
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18:30ت م
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