الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- .وقال سموه " يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أحرّ التهاني بمناسبة نجاح عملية استئصال المرارة بالمنظار لمقامكم الكريم والتي تكللت بفضل الله بالنجاح , ودعواتنا جميعاً أن يمن الله عليكم بنعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين والله يحفظكم ويرعاكم ".// انتهى //18:30ت م0223