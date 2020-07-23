الدمام 02 ذوالحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واستمكن أطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام من استئصال ورم في مجرى التنفس العلوي لرضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر كان يعاني من اختناقات شديدة متكررة.وأُدخل الرضيع المستشفى وهو يعاني من اختناقات وصعوبة في التنفس، مما استدعى إدخاله العناية المركزة، حيث أجريت له عملية منظار للحنجرة بيّنت وجود ورم بالحنجرة مع انسداد شديد لمجرى التنفس، وصعوبة في تركيب أنبوب التنفس الصناعي، حيث إنه من النادر حدوث هذا الورم في مجرى التنفس.وأوضحت إدارة المستشفى أن العملية أجريت بالمنظار لوضع الرضيع في قسم العناية المشددة، ومن ثم يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء.‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬18:31ت م0225