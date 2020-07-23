عام / الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود
الخميس 1441/12/2 هـ الموافق 2020/07/23 م واس
الرياض2 ذو الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020 واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
18:42ت م
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