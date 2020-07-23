الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- بالنجاح متمنياً أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحفظه ويديم عزه.وقال سمو نائب أمير منطقة الرياض " نحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا من رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين في صحة وعافية وفرحة غامرة بنجاح علاجه من العارض الصحي والوطن اليوم يتباشر بهذا الخبر السعيد " .وأضاف سموه أن المحبة التي يتملكها خادم الحرمين الشريفين في قلوب شعبه ليست مستغربة ولاجديدة وهي نموذج من التلاحم والفداء لقائد مسيرتنا وباني نهضتنا أيده الله وأدام علينا عزه وعافيته .// انتهى //18:46ت م0228