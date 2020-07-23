مكة المكرمة في 02 ذو الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020م واسأطلق معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه اليوم لوحة مؤشرات الأداء للإدارة العامة لشؤون البلديات لرفع كفاءة الخدمات البلدية وتطوير مستوى أداء البلديات الفرعية بمكة المكرمة.وأوضح مدير عام شؤون البلديات بالأمانة المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أن إطلاق لوحة المؤشرات التي إلى جمع وقياس وتحليل مؤشرات أداء البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وتحديثها للتحقق من تنفيذ السياسات العامة والخطط الإستراتيجية ومراقبة إنتاجية البلديات بشكلٍ يومي يأتي سعياً من الأمانة لقياس أداء أعمال البلديات التابعة لها، وتطوير الإجراءات بما يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات البلدية.وأفاد أنَّ لوحة المؤشرات تتيح الاطلاع على المعلومات التفصيلية وتوضّح إجمالي الطلبات الإلكترونيّة على الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة، وتصنّف الطلبات حسب نطاقها البلدي، ووفق حالتها الإنجازية كما تتيح لمسؤولي البلديّات الاطلاع على مستوى إنتاجية بلدياتهم، وتزوّد المسؤولين في الأمانة بالأرقام الدقيقة لاتخاذ القرار المناسب للارتقاء بجودة تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين.//انتهى//19:10ت م0230