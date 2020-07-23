عام / سمو الأميرمشعل بن ماجد يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
الخميس 1441/12/2 هـ الموافق 2020/07/23 م واس
جدة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله - اليوم.
وسأل الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه ثياب الصحة والعافية.
// انتهى //
19:11ت م
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