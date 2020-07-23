جدة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله - اليوم.وسأل الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه ثياب الصحة والعافية.// انتهى //19:11ت م0231