الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - اليوم.وقال سموه :" لمسنا مشاعر الفرح والسرور من أبنائكم المواطنين كافة، والحب والولاء، مصحوبة بدعواتهم أن يحفظكم الله لهذا الوطن".وأضاف سموه " اسأل المولى عز وجل أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من كل مكروه، وأن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خطاهما في كل حين، وأن يديم علينا حكومةً وشعبًا نعمة الأمن والأمان والرخاء والتطور".// انتهى //19:52ت م0245