القاهرة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح اليوم، أن الاتصال تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر واليونان في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية في مقدمتها تطورات القضية الليبية، واستعراض ثوابت ومحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا وخاصة فيما يتعلق بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية على نحو يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.//انتهى//20:35ت م0248