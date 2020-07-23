تونس 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن تسجيل 12 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1406 حالة مؤكدة في البلاد.وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس ، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 945 تحليلًا مخبريًا، لافتًا إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1118 شخصًا.وتحدث عن استقرار عدد المتوفين بهذا الوباء عند50 حالة.// انتهى //20:47ت م0250