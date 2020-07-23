سكاكا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واساستقبلت عيادات "تطمن" في منطقة الجوف، 493 مستفيد، وذلك خلال الأسبوع الحالي ، حيث يتم تقديم خدمات عيادة تطمن من خلال 3 عيادات ، موزعة في مدينة سكاكا حسب التالي " مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ، ومركز الصفاة بدومة الجندل ، ومركز حدرج والدعيجاء في محافظة طبرجل " .تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //20:54ت م0253