القاهرة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسشاركت جامعة الدول العربية اليوم في الاجتماع الرابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة مشتركة من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي هيلجا ماريا، وبمشاركة ممثلي من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية أعضاء عملية برلين حول ليبيا.وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس وفد الجامعة إلى الاجتماع السفير حسام زكي، في بيان اليوم، أنه تم استعراض وتقييم نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والعسكرية وفي مجال حقوق الانسان بليبيا، إضافة إلى تشجيع عمل اللجنة العسكرية (٥+٥) للوصول الي ترتيبات مقبولة بشأن وقف اطلاق النار، وكذلك مناقشة السبل الممكنة لدعم استئناف الحوار السياسي الليبي- الليبي، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.ونوه البيان إلى أن السفير زكي أكد خلال مداخلته في الاجتماع على ثوابت موقف الجامعة العربية من الوضع في ليبيا، وتشديده على أن الأولوية في ظل الوضع الحالي تكون لوقف إطلاق النار ودعم الشروع بحوار سياسي جاد بين الفرقاء الليبيين مع ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي بكافة أشكالها.//انتهى//20:54ت م0254