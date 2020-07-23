عام / سمو الأمير عبدالله بن بندر يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة سلامته بنجاح العملية الجراحية
الخميس 1441/12/2 هـ الموافق 2020/07/23 م واس
الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - أيده الله -ـ
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -, سائلاً المولى أن يسبغ عليه ثياب الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً لهذا الوطن العزيز وأبنائه.
// انتهى //
20:55ت م
0256