سكاكا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واستواصل أمانة منطقة الجوف عملها الخدمي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وفق خطة زمنية شاملة طيلة هذه الأيام وقد وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان كافة البلديات المرتبطة والإدارات المعنية بالأمانة ببذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين حيث جرى تكليف موظفين ومراقبين لتسير العمل خلال الإجازة.وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الأمانة وضعت خطة مبكرة لأجازة عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة شددت فيها على متابعة أعمال مقاولي النظافة ومواصلة متابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية والمراقبة المستمرة على المسالخ, حيث جرى تكليف فرق لمتابعة أعمال الرقابة.وبين الحموان أنه ضمن الخطة في تهيئة وإعداد المسالخ جرى تجهيز الصالات وزيادة أعداد الكراسي وزيادة أعداد العاملين لاستقبال المواطنين والمقيمين مع وضع أرقام على الذبائح ليتسنى لأصحابها استلامها بعد الذبح كما شملت الخطة إجراء الكشف البيطري المبدئي والنهائي على المواشي قبل وبعد ذبحها.وأوضح أن الأمانة حددت 6 شروط للسماح للمطابخ بالذبح خلال الفترة من 10 إلى 13 ذي الحجة تشمل أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ويصدر له تصريح بالذبح، وتوفير طبيب بيطري للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح، واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين فيها، وإعداد مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر فيه جميع المعدات اللازمة ويرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، والحرص على النظافة الدائمة، وتوفير العدد الكافي من المعدات والآليات لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة.وعلى الصعيد نفسه بدأت أمانة المنطقة بتهيئة المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الأضحى.// انتهى //22:02ت م0287