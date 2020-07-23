الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، باسمه ونيابةً عن الرياضيين كافة في المملكة، التهنئة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ـ ولله الحمد ـ.وقال سموه بهذه المناسبة: "نحمد الله ـ عز وجل ـ أن منَّ على مليكنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية، سائلين المولى ـ جلَّت قدرته ـ أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه الله لبلاده وشعبه الوفي وللأمتين العربية والإسلامية".وأضاف سموه: "إن مشاعر الشعب السعودي تجلت في هذه المرحلة حبًّا ووفاءً لمليكهم وقائدهم بعد مروره ـ حفظه الله ـ بهذا العارض الصحي، بعد أن رفعوا أكف الضراعة وخالص الدعوات لله ـ عز وجل ـ، بأن يمن عليه بالصحة والشفاء العاجل، وهو ما يؤكد ـ ولله الحمد ـ أن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا يد واحدة في كل الظروف والأوقات".// انتهى //22:02ت م0288