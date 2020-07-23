الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسعقدت اللجنة العلمية بهيئة تقويم التعليم والتدريب، اجتماعها الثامن عن بعد.وناقش الاجتماع المنتجات العلمية وأعمال الهيئة والمراكز التابعة لها، كما جرى استعراض النتائج التفصيلية لمؤشر أداء المدارس الثانوية في اختبارات القبول لمؤسسات التعليم العالي (مؤشر قبول) الذي يطوره المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي " تميز " التابع للهيئة، إضافة إلى دراسة جودة التعليم الهندسي في المملكة وعلوم الحاسب وارتباطهما بالاحتياجات التنموية وسوق العمل التي قدمها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي " اعتماد " التابع للهيئة.واستعرضت الإدارة العامة للبحوث والابتكار بالهيئة تقرير مخرجات التعليم العالي ومهارات الخريجين 1440 هـ، وتقرير اختبار المعلمين 1441هـ، حضر الاجتماع عدد من مستشاري الهيئة والمديرين التنفيذيين للمراكز والمسؤولين.// انتهى //22:05ت م0289