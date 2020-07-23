الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض باسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -رعاه الله- وتكللت ولله الحمد بالنجاح.كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي النبيل، بسلامة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -.ودعا معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين نعمة الصحة والعافية وأن يبقيه ذخراً لوطنه وشعبه وأمته.// انتهى //22:12ت م0292