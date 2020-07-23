رفحاء 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، مشروع "صدقة العشر" التي تضم 10 مشاريع متنوعة تشمل دعوة غير المسلمين، والجولات الدعوية، والدروس والمحاضرات، وكفالة الداعية ، والبرامج النسائية، والمناشط الشبابية، والدورات العلمية، والمقاطع الدعوية، وتصحيح التلاوة ، ورحلات العمرة.ودعت جمعية الدعوة بطلعة التمياط أهل الخير والموسرين للإسهام في الدعم، حيث حددت قيمة السهم بـ 100 ريال،لتساهم في 10مشاريع دعوية ،مبينة أن من يريد الإسهام يستطيع ذلك من خلال الحسابات البنكية الرسمية التابعة للجمعية.// انتهى //22:30ت م0295