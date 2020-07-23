ظهران الجنوب 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واساعتمد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش ابو حديد اليوم ، حركة النقل والإنهاء والتجديد للقيادات المدرسية بتعليم ظهران الجنوب للعام الدراسي القادم 1442هـ في قطاع البنين.وشدد أبو حديد على أهمية دور القادة في نجاح أعمال المدارس والسير بها نحو التميز والإبداع، متمنيًا لهم التوفيق، وموجهًا بتقديم جميع وسائل الدعم لهم من جميع أقسام الإدارة.// انتهى //22:33ت م0298