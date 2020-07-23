الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:35ت م0299