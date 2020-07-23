الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين.وقال معاليه: إن فرحتنا جميعا نحن أبناء الوطن لدى سماع نبأ سلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين فرحة لا يطالها وصف، وذلك لعميق الحب والولاء للوطن ورموزه وقادته، وجميعنا نقول حمداً لله على سلامة قائد المسيرة.وسأل معاليه الله العلي القدير أن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة، وأن يرفل في ثوب العافية، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين، لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يرعى برعايته الشاملة وطننا الغالي المملكة العربية السعودية، ليكون نبراسًا للأمم المتطلعة إلى التقدم والازدهار والسلام وخدمة الإنسانية.// انتهى //22:36ت م0300