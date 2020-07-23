واشنطن 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 70,106 إصابة مؤكدة و 1,078 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,952,273 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 142,755 حالة وفاة.// انتهى //22:42ت م0301