الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت باسمه ونيابة عن جميع منسوبي المركز التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -, وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - رعاه الله - اليوم وتكلّلت - ولله الحمد والفضل - بالنجاح، كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذه المناسبة.وأشار معاليه إلى أن نجاح عملية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - نبأ أسعد وأبهج جميع الشعب السعودي، وقال : "نحمد الله ونشكره أن منّ على مولاي بنجاح العملية الجراحية، ونبتهل إليه أن يحفظ مليكنا، ويديم عليه موفور الصحة والعافية".// انتهى //23:15ت م0304