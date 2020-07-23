بريدة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح.وقال سموه: لمسنا جميعا ما أبداه السعوديون لوالدهم خادم الحرمين الشريفين من حب وتقدير انعكس خلال الأيام القليلة الماضية بصادق الدعاء والمتابعة الدائمة لحالته الصحية - حفظه الله -، وأن اليوم من الأيام السعيدة التي تحمل في طياتها بشائر الفرحة بسلامة وشفاء قائد مسيرتنا وباني نهضتنا, داعيا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ لبلادنا المباركة أمنها واستقرارها.// انتهى //23:15ت م0305