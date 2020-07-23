الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسوقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مُمثلة بمعالي المحافظ المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، وهيئة المساحة الجيولوجية ممثلة بمعالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة، المهندس خالد بن صالح المديفر، مذكرة تعاون في مجال تقييم ودراسة مواقع المؤسسة تستمر لمدة 3 أعوام، للتعرف على مدى جاهزيتها لمواجهة الكوارث الطبيعية ورفع الكفاءة الزلزالية لكافة منشآت "التحلية" الحيوية.ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من حرص "التحلية" على تأكيد جاهزيتها في نواحي دراسة ورصد وتقييم المخاطر والتصدي للكوارث الطبيعية (الزلازل) والحد من آثارها، في ضوء الاستعدادات والتدابير المناط بالجهات الحكومية اتخاذها.وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم أنهم يستهدفون بالرصد والتقييم والدراسة، محطات الساحل الشرقي، بالإضافة إلى محطات الضخ الرئيسة والخزانات وخطوط النقل التابعة لها، والمرحلة (3) لمحطات ينبع ومحطة الضخ الرئيسة والخزانات، إضافة لمحطات الشعيبة، المرحلة الرابعة ومحطة التناضح العكسي (3) لمحطات جدة.من جانبه بين معالي الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس خالد بن صالح المديفر أن الاتفاقية تركز على كيفية الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجهتين، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية المتطورة في مجالات علوم الأرض، مما يساعد في الخروج ببيانات وتقارير دقيقة.// انتهى //23:20ت م0306