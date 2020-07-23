الأحساء 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليه 2020 م واسرفع معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، خالص التهنئة وصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بحمد الله تعالى بالنجاح.كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمة الإسلامية بهذه المناسبة، حامداً الله عز وجل على ما منّ به على ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين من نجاح العملية الجراحية، مبتهلاً إليه جل شأنه أن يمتعه بالصحة والعافية والسلامة، ويبقيه قائداً وراعياً لتقدم وتطور بلادنا ورفعته.// انتهى //23:43ت م0308