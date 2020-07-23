الدمام 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها.وقال سموه في برقيته : نحمد الله أن من عليكم سيدي بالسلامة، وكتب لكم الشفاء، فمنذ دخولكم للمستشفى والدعوات ترافقكم بأن تحفكم عناية الرحمن، وأن يلبسكم الله لباس الصحة والعافية.وأضاف سموه : الفرحة والبهجة تعم المملكة بشفائكم سيدي، سائلاً المولى عز وجل بأن يتمم لخادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - الشفاء العاجل، ويقر عين شعبه برؤيته سالماً معافى.// انتهى //23:47ت م0312