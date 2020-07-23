عام / سمو نائب أمير الشرقية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية
الخميس 1441/12/2 هـ الموافق 2020/07/23 م واس
الدمام 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها.
وقال سموه في برقيته : نحمد الله أن من عليكم سيدي بالسلامة، وكتب لكم الشفاء، فمنذ دخولكم للمستشفى والدعوات ترافقكم بأن تحفكم عناية الرحمن، وأن يلبسكم الله لباس الصحة والعافية.
وأضاف سموه : الفرحة والبهجة تعم المملكة بشفائكم سيدي، سائلاً المولى عز وجل بأن يتمم لخادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - الشفاء العاجل، ويقر عين شعبه برؤيته سالماً معافى.
// انتهى //
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