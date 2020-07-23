الطائف 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأطلقت صحة الطائف ممثلة في التوعية الصحية مبادرة "سفراء التوعية الصحية" بعدد من اللغات.وتهدف المبادرة إلى التوعية الصحية الميدانية بعدد من اللغات من خلال التجربة التطوعية لفريق ظل التطوعي بالشراكة مع التوعية الصحية بصحة الطائف ليتم توثيقها وتعميمها لباقي مدن المملكة.وقد لاقت التجربة قبول في أوساط المقيمين وذلك لسهولة ايصال النصائح الصحية التوعوية.// انتهى //23:48ت م0313