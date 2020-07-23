الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض التهنئة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.وقال سموه: "نشكر الله جل وعلا على أن يسر نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمليكنا وقائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين أمد الله في عمره، ونسأل الله أن يحفظه من كل مكروه ويديم عليه موفور الصحة والعافية".ودعا سموه الله عز وجل أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره ونماءه في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //23:52ت م0315