الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- التي تكللت بالنجاح بفضل من الله.كما رفع معاليه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمة الإسلامية.وقال معاليه: نحمد الله - عز وجل - أن منّ على خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية، ونبتهل للمولى جل شأنه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يديمه عزاً لوطننا وذخرًا لدينه وأمته والمسلمين، لينعم الوطن بقيادته الحكيمة.// انتهى //23:52ت م0316