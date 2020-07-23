ينبع 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسهيأت مدينة ينبع الصناعية جميع مرافقها وشواطئها وحدائقها لاستقبال سكانها وزوارها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بتوفير أفضل الخدمات في مرافقها العامة في الشواطئ والحدائق العامة والرياضية، حيث لم يقتصر اهتمام الهيئة الملكية بينبع على مرافقها السياحية والترفيهية بل امتد الاهتمام إلى مياه البحر الذي يقصدها هواة البحر للاستمتاع بأجوائه اللطيفة التي تخفف من إرتفاع درجات الحرارة في مثل هذه الأيام من السنة، والإجراءات وقائية للمحافظة على سلامة وصحة مرتادي مناطق السباحة من الزائرين والمتنزهين بالمدينة.وتقوم الفرق البيئية بعمل اختبارات جودة لمياه الشواطئ باستخدام أحدث الأجهزة العلمية التي تحلل المتغيرات الكيميائية والفيزيائية المختلفة, إضافة إلى اختبارات تراكيز الطحالب وخلو مياه الشواطئ من أنواع البكتيريا الضارة مثل البكتيريا الإشريكية القولونية (E. COIL).// انتهى //23:59ت م0317