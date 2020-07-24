واشنطن 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً حاداً عند إغلاق السوق اليوم، مع نزوح المستثمرين بسبب مؤشرات متزايدة على تفاقم جائحة فيروس كورونا.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 353.64 نقطة بما يعادل 1.31 بالمئة إلى 26652.2 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 40.37 نقطة أو 1.23 بالمئة ليسجل 3235.65 نقطة.وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 244.71 نقطة أو 2.29 بالمئة إلى 10461.42 نقطة.// انتهى //00:15ت م0318