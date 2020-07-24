واشنطن 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأصدرت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا، بياناً مشتركاً بمناسبة الحوار الإستراتيجي الافتراضي بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا لعام 2020.وأوضح البيان الصادر اليوم، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ ديفيد ستيلويل، عقد لقاءً افتراضياً مع وزير الخارجية والتجارة النيوزيلندي كريس سيد، لتعزيز العلاقة القوية والقيم المشتركة بين البلدين منذ فترة طويلة، ومراجعة نطاق التعاون عبر العلاقات الثنائية ، وتبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.وشملت القضايا التي ناقشتها الولايات المتحدة ونيوزيلندا بحسب البيان، الهيكل الاستراتيجي والاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ والآثار العالمية لكوفيد-19؛ والشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا، بما في ذلك التعاون الأمني ​​والعلاقة الاقتصادية؛ والتعاون في المحافل الإقليمية والمتعددة الأطراف.وناقش الجانبان ملف بحر الصين الجنوبي وهونغ كونغ وشواغل حقوق الإنسان في شينجيانغ، ونزع السلاح النووي وعدم الانتشار.كما استعرضا التحديات الخاصة التي تواجه بلدان جزر المحيط الهادئ بسبب الجائحة، مؤكدين ضرورة مواصلة التعاون لدعم هذه الدول.وأشار الجانبان إلى جهودهم المستمرة لتعزيز الحوكمة القوية والمستقلة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في منطقة المحيط الهادئ، مؤكدين مجدداً التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاتصال المنتظم بين البلدين على جميع المستويات.// انتهى //00:18ت م0319