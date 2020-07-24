عام / شرطة مكة : الشخص الذي ظهر بزي عسكري ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة يعاني من اعتلالات نفسية
الجمعة 1441/12/3 هـ الموافق 2020/07/24 م واس
مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس
أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر ) ويعاني من اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
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