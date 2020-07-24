الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ـ أيده الله ـ.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ للمملكة قائدها، وأن يديم عليه الصحة والعافية.// انتهى //01:28ت م0323