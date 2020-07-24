عام / رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية
الجمعة 1441/12/3 هـ الموافق 2020/07/24 م واس
الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس
رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ـ أيده الله ـ.
وسأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ للمملكة قائدها، وأن يديم عليه الصحة والعافية.
// انتهى //
01:28ت م
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