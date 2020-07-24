الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأقفلت الجامعة السعودية الإلكترونية بوابة القبول الإلكترونية اليوم، وذلك حسب البرنامج الزمني المعتمد للقبول.وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور شاكر الذيابي أن عدد طلبات المتقدمين للقبول لمرحلة البكالوريوس 1442 هـ للطلاب والطالبات بعد إغلاق البوابة، بلغ (86961) متقدماً ومتقدمة.وأضاف أن التخصصات التي شملها التقديم لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم هي : التجارة الإلكترونية، المحاسبة، إدارة الأعمال والمالية في كلية العلوم الإدارة والمالية، علوم الحاسب وتقنية المعلومات في كلية الحوسبة والمعلوماتية، والمعلوماتية الصحية والصحة العامة في كلية العلوم الصحية، واللغة الإنجليزية في كلية العلوم والدراسات النظرية، وذلك في فروع الجامعة في كل من : الرياض والدمام و جدة والمدينة المنورة وأبها وجازان والأحساء والقصيم وتبوك.وأفاد الدكتور الذيابي أن الجامعة ممثلة في عمادة القبول وشؤون الطلاب، بدأت فعليا في فرز ومعالجة طلبات القبول حسب الأنظمة المتبعة في الجامعة، وبإشراف ومتابعة من رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن نتائج القبول حسب البرنامج المعلن مسبقا.// انتهى //02:06ت م0325