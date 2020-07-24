الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمــو المــلكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.وأضاف معاليه: إن مشاعر الفرح والسرور عمّت جميع أفراد الشعب السعودي بشفاء سيدي خادم الحرمين الشريفين، وهي تأكيد على متانـة الــعــلاقة بين قيــادة هـذا الـــوطن ومواطنيه.وسأل معاليه الـمولى عز وجل أن يديـم على خادم الحرمين الشريفين مـوفور الصحـة والعافية، وأن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من كل مكروه، وأن يمد بعمره، وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خــطـاهم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخــاء والتطـور في ظل قيـادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //02:48ت م0327