المدينة المنورة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.ونوّه سمّوه بمشاعر السعادة والسرور التي عبّر عنها المواطنون والمواطنات من أبناء المنطقة والتي ترسم صوراً من ملامح الترابط الوثيق بين قيادة هذه البلاد المباركة وتجسد نموذجاً اجتماعياً في مضامينها من المحبة والولاء التي يُكنّها أبناء هذا الوطن لقيادتهم.ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وأن يُسبغ عليه بموفور الصحة والعافية.//انتهى//02:50ت م0328